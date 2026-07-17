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17 Lug 2026 Venezia, scontri tra polizia e manifestanti che volevano raggiungere lo yacht di Fertitta
Nazionali

Venezia, scontri tra polizia e manifestanti che volevano raggiungere lo yacht di Fertitta

(Adnkronos) – A Venezia stasera si sono registrati alcuni scontri tra il corteo dei manifestanti che protesta contro la presenza dell’ambasciatore statunitense Tillman J. Fertitta e la polizia in tenuta antisommossa. Il cordone dei poliziotti era a presidio della zona di Riva dei Sette Martiri, dove stamane è attraccato lo yacht del diplomatico statunitense contestato al grido di ‘Venezia non si USA’. Al corteo, secondo gli organizzatori, stanno partecipando oltre cinquecento persone provenienti da tutti i centri sociali del Nordest. I manifestanti sono stati bloccati dallo schieramento dei reparti mobili quando intendevano dirigersi verso la nave. La carica è durata non più di un paio di minuti e il corteo si è poi diretto verso lo Spazio Esedra nei vicini Giardini della Biennale. Lo yacht da 117 metri di Fertitta è presidiato dalle forze dell’ordine anche dall’acqua.  

 

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