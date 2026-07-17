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Via d’Amelio, De Lucia “Quel sacrificio rimane profondamente attuale”

MARSALA (TRAPANI) (ITALPRESS) – “In qualche misura quel sacrificio rimane profondamente attuale perché le stragi del ’92 sono quelle in cui si è mossa una reazione importante dello Stato che ha dato importanti risultati”. Lo ha dichiarato all’Italpress il Procuratore della Repubblica di Palermo Maurizio De Lucia, a Marsala per la rassegna “Ricordando Paolo Borsellino”, che si svolge ogni anno al Centro socio-educativo “I Giusti di Sicilia”, bene confiscato alla mafia e intitolato al Prefetto Fulvio Sodano, che si trova in Piazza della Vittoria. Un momento di confronto istituzionale, in cui la cittadinanza e le istituzioni sono state invitate a riflettere sull’eredità di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

xa3/pc/mca1

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