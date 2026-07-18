Ultime News

18 Lug 2026 Dall’IC di Verolanuova al Liceo Manin: Ivonne Gandolfi è la nuova dirigente
18 Lug 2026 “Rispondi alla chiamata”: la Cremonese lancia la campagna abbonamenti 2026/27
18 Lug 2026 Da David Foster Wallace a Pierre Lemaitre, le novità in libreria
18 Lug 2026 Ferraroni Juvi Cremona, definito lo staff per la prossima stagione di serie A2
18 Lug 2026
Ascolti tv 17 luglio, ‘Tim Summer Hits’ su Rai 1 vince prime time con il 19,4% di share
Video Pillole

Costantini “Con il caro carburanti nuovi svantaggi competitivi”

ROMA (ITALPRESS) – “Benzina, gasolio ed energia stanno tornando a correre, ma nella direzione sbagliata per imprese e famiglie. Preoccupa inoltre un andamento non omogeneo sul territorio: in alcune aree i prezzi sono più alti e i rincari più marcati, creando nuovi svantaggi competitivi. Servono più trasparenza e interventi capaci di ridurre questi divari”. Lo afferma il presidente della Cna Dario Costantini.

sat/mca2
(Fonte video: Cna)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...