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Medicina Top – 18/7/2026

MILANO (ITALPRESS) – Il ruolo della genetica nella medicina e il problema delle epatiti: sono i temi dell’ottantacinquesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Monica Miozzo, che dirige la Struttura Complessa di Genetica Medica dell’Asst Santi Paolo e Carlo di Milano ed è professore Ordinario in Genetica Medica all’Università degli Studi di Milano, e Mario Mondelli, epatologo e immunologo, professore emerito di Malattie infettive all’Università di Pavia, che ha diretto per oltre 20 anni la Struttura Complessa Malattie Infettive-Infettivologia e Immunologia presso il Policlinico San Matteo di Pavia. Infine, con Carlo Mazzola, presidente della Fondazione Mazzola, vedremo come lo sport può essere uno strumento di inclusione.
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