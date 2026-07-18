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Musumeci “Ddl sull’uso delle piscine si è arenato per pressioni corporative”

ACI CASTELLO (CATANIA) (ITALPRESS) – “Lo scorso anno abbiamo portato, in Consiglio dei Ministri, un disegno di legge per imporre regole severe nell’utilizzo delle piscine pubbliche e private. Purtroppo il ddl, benché votato da palazzo Chigi, si è arenato in Parlamento per pressioni corporative, che sono incompatibili con la tutela del diritto alla sicurezza dei nostri figli, del diritto alla vita”. Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, intervenendo alla seconda giornata degli “ECR Party European Awareness Days”, dal titolo “Un Mediterraneo più sicuro per un’Europa più forte”, in provincia di Catania.
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