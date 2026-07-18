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Scoperta nell’Aspromonte una base clandestina per la lavorazione della cocaina

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Un rudere isolato, immerso nelle montagne dell’Aspromonte, trasformato in un centro operativo per la lavorazione della cocaina. È la scoperta fatta dai Carabinieri della Compagnia di Bianco e dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” nel corso di un servizio di controllo del territorio condotto nel comune di San Luca.
col3/mca2
(Fonte video: Carabinieri)

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