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Scoperta nell’Aspromonte una base clandestina per la lavorazione della cocaina
REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Un rudere isolato, immerso nelle montagne dell’Aspromonte, trasformato in un centro operativo per la lavorazione della cocaina. È la scoperta fatta dai Carabinieri della Compagnia di Bianco e dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” nel corso di un servizio di controllo del territorio condotto nel comune di San Luca.
col3/mca2
(Fonte video: Carabinieri)
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(Fonte video: Carabinieri)
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