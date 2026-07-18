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Turismo Magazine – 18/7/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– Italian Tourism Awards, al Teatro dell’Opera la premiazione della 7^ edizione
– Capitale Europea Cultura, Viterbo e Tuscia accendono la sfida per il 2033
– Agricoltura e turismo trainano le assunzioni nel periodo estivo
mgg/azn
– Italian Tourism Awards, al Teatro dell’Opera la premiazione della 7^ edizione
– Capitale Europea Cultura, Viterbo e Tuscia accendono la sfida per il 2033
– Agricoltura e turismo trainano le assunzioni nel periodo estivo
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