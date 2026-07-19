Nuovi parroci, dieci ingressi in Diocesi dal 6 settembre all’11 ottobre

Ufficializzate dalla Segreteria vescovile le date degli ingressi dei nuovi parroci nominati a metà giugno dal vescovo Antonio Napolioni, che presiederà le relative celebrazioni. Rimangono ancora da definire gli orari esatti, con il programma dettagliato del giorno dell’ingresso e degli eventi preparatori predisposti dalla comunità.

Gli insediamenti sono in programma da sabato 6 settembre a domenica 11 ottobre.

Aprirà la serie degli ingressi, nella mattinata di domenica 6 settembre, don Claudio Rossi, nuovo parroco in solido e moderatore delle parrocchie di Persico, Dosimo, Quistro, Gadesco, San Marino, Pieve Delmona. Prende il testimone da don Livio Lodigiani, continuando a contare sulla presenza del parroco in solido don Andrea Aldovini.

Don Claudio Rossi, classe 1958, originario di Trigolo, è stato ordinato sacerdote il 19 giugno 1982. È stato vicario a Commessaggio (1982-1989) e a Piadena (1989-1997). Successivamente è stato parroco di Voltido (1997-2004) e Drizzona (1998-2004); quindi delle parrocchie di San Felice e San Savino nella periferia di Cremona (2004-2016). Dal 2016 era parroco delle parrocchie di Torre de’ Picenardi, San Lorenzo Picenardi, Pozzo Baronzio e Ca’ d’Andrea.

Nel pomeriggio di domenica 6 settembre, invece, si insedierà a Barbata don Antonio Bislenghi (succede a don Angelo Rossi): già parroco di Fontanella (dal 2025), potrà contare sulla collaborazione di don Cesare Castelli, nominato collaboratore parrocchiale per le due comunità.

Sabato 19 settembre, nel pomeriggio, l’unità pastorale “S. Ambrogio”, formata dalle parrocchie di Torre de’ Picenardi, San Lorenzo de’ Picenardi, Pozzo Baronzio e Ca’ d’Andrea accoglierà come nuovo parroco don Angelo Maffioletti (che succede a don Claudio Rossi).

Don Maffioletti, classe 1974, originario di Arzago d’Adda, è stato ordinato il 17 giugno 2006. Ha iniziato il proprio ministero come vicario parrocchiale a Mozzanica. Nel 2010 ha perfezionato gli studi teologici a Roma conseguendo la Licenza in Mariologia. Dal 2011 al 2014 è stato vicario parrocchiale a Cremona presso la parrocchia S. Michele Vetere. Dal 2014 al 2021 è stato parroco di San Matteo delle Chiaviche e Sabbioni di S. Matteo. Dal 2021 era parroco di Antegnate.

Il giorno successivo, domenica 20 settembre, in mattinata, farà il proprio ingresso ad Antegnate don Giuseppe Allevi, prendendo il testimone da don Angelo Maffioletti.

Doppio appuntamento per domenica 27 settembre: in mattinata si insedierà don Piergiorgio Tizzi, nuovo parroco di Vailate e Misano.

Nel pomeriggio di domenica 27 settembre le parrocchie di Rivarolo del Re, Brugnolo, Villanova accoglieranno il nuovo parroco don Luigi Donati Fogliazza (succede a don Giuseppe Allevi).

L’unità pastorale “Madre di speranza” in Cremona – formata dalle parrocchie S. Bernardo, Beata Vergine Lauretana e S. Genesio (Borgo Loreto), S. Francesco d’Assisi (Zaist) e Immacolata Concezione (Maristella) – accoglierà il nuovo parroco don Davide Ferretti in una data significativa, il pomeriggio di domenica 4 ottobre, nel giorno di san Francesco d’Assisi. La celebrazione segnerà l’inizio di servizio per l’intera équipe sacerdotale dell’unità pastorale: insieme al parroco don Ferretti, il nuovo vicario don Alessandro Galluzzi e i collaboratori parrocchiali don Gianni Cavagnoli (sino ad oggi parroco di Zaist e Maristella), don Ionut Gabriel Giurgica (già cappellano della comunità cattolica romena con sede a Borgo Loreto), don Antonio Agnelli e don Vilmo Realini (già in servizio nell’unità pastorale).

Don Ferretti, classe 1967, è stato ordinato sacerdote nel 1991 mentre risiedeva nella parrocchia di Pizzighettone. È stato vicario parrocchiale a Robecco (1991-1996) e a Cremona prima nella parrocchia di S. Imerio (1996-2004) e poi della Cattedrale (2004-2007).

Nel 2007 è stato nominato parroco di Motta Baluffi e Solarolo Monasterolo, dal 2014 anche di Scandolara Ravara e Castelponzone e dal 2017 pure amministratore parrocchiale di S. Martino del Lago e Ca’ de Sorsini, oltre che vicario zonale della zona pastorale 4. Dal 2017 al 2019 è stato anche presidente di Casa di Nostra Signora. Nell’autunno del 2019 ha iniziato l’esperienza come sacerdote “fidei dunum” in Brasile, nella parrocchia Jesus Christo Ressuscitado di Salvador de Bahia allora retta da don Emilio Bellani, dal quale nel 2021 ha preso il testimone come parroco della comunità locale. Era rientrato in diocesi all’inizio del 2026.

Nel pomeriggio di sabato 10 ottobre Calvenzano accoglierà don Matteo Pini e don Natalino Tibaldini (che collaborerà anche nel Santuario di Caravaggio).

Gli ultimi due insediamenti sono in programma domenica 11 ottobre. Al mattino a Mozzanica l’ingresso di don Pierluigi Fontana (succede a don Bruno Galetti).

Nel pomeriggio di domenica 11 ottobre, infine, l’unità pastorale di di Olmeneta, Casalsigone, Castelnuovo Gherardi, Corte de’ Frati, Pozzaglio accoglierà don Gabriele Mainardi, nominato nuovo parroco in solido e moderatore al posto di don Gabriele Battaini e collaborando con il parroco in solido don Giovanni Tonani.

Don Mainardi, classe 1983, originario di Cumignano sul Naviglio, è stato ordinato il 12 giugno 2010. Ha iniziato il proprio ministero come vicario a Mozzanica. Dal 2019 è vicario parrocchiale nell’unità pastorale “Madonna del Roggione” formata dalle parrocchie di Gera d’Adda (S. Pietro e San Rocco), Pizzighettone, Regona e Roggione.

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