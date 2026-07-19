Seconda giornata di Luppolo in Rock tra metal e vinile

Seconda giornata da tutto esaurito, sabato, a Luppolo in Rock alle Colonie Padane, appuntamento che si conferma sempre più com uno dei must a livello internazionale per gli amanti del metal, arrivato all’ottava edizione. Tra i big saliti sul palco sabato, i Crimson Glory, band americana nata nel 1979, scioltasi e poi riunitasi nel 2024, caratterizzata dalle maschere argentate da scena sia durante i concerti che nelle foto e nelle apparizioni pubbliche.

A seguire Pino Scotto, Mayfire, La Menade, Expiatoria ,Septem, Bölthorn. Affollati gli stand allestiti nel parco, tra gadget, memorabilia, cibo e naturalmente birra, come pure i banchi dei dischi in vinile.

Un appuntamento intergenerazionale che riunisce fan del genere della prima ora e giovani e che oggi, giornata conclusiva, vedrà esibirsi una delle band più acclamate, i Venom, tra i padri fondatori del black metal, genere di cui hanno coniato il nome con il loro iconico album del 1982, e hanno gettato le basi per il thrash e il death metal.

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