La Cremonese spreca troppo nella ripresa: contro il Lumezzane finisce 0-0
Nell'ultimo test del ritiro a Ronzone, i grigiorossi producono più occasioni nel secondo tempo ma non sfondano. I bresciani tengono testa e strappano il pari
Termina con un pareggio a reti bianche l’ultima amichevole a Ronzone della Cremonese, impegnata contro il Lumezzane, squadra che milita in Serie C. Giampaolo conferma il 4-2-3-1 con Djuric in attacco, dietro di lui Berti e sugli esterni Nasti a destra e Vandeputte a sinistra.
Tra gli assenti Bonazzoli a scopo precauzionale, tornato comunque a lavorare in gruppo, Fulignati che sta smaltendo il sovraccarico, e Barbieri, alle prese con un trauma distorsivo alla caviglia.
Primo tempo povero di spunti, ritmi bassi ed equilibrio, con il Lumezzane che si rende pericoloso nel finale grazie a due conclusioni di Ghillani e Anatriello nel giro di un minuto: prima l’esterno impegna Agazzi da distanza ravvicinata; poi, sul corner seguente, la punta dei bresciani trova un bel destro dal limite che si spegne a lato di un soffio.
Nella ripresa, però, la Cremonese alza il ritmo e confeziona diverse palle gol con Stuckler, cercato spesso con i traversoni di Rocchetti dalla sinistra, che però non riesce a capitalizzare verso la porta. La grande occasione grigiorossa arriva da calcio di punizione, poco dopo l’ora di gioco, con un destro a giro di Nasti ben respinto da Andrenacci. I bresciani, invece, si rendono pericolosi con Gaetano Monachello che, a tu per tu con Festa, si fa ipnotizzare dal portiere grigiorosso.
La squadra di Giampaolo osserverà un giorno di riposo nella giornata di domenica, prima di cominciare l’ultima settimana di ritiro a Ronzone, per rientrare alla base venerdì prossimo, per continuare il percorso verso l’avvio ufficiale della stagione, che comincerà dal match di Coppa Italia contro la Sampdoria, allo Zini, il prossimo 17 agosto.
Cremonese-Lumezzane 0-0
Cremonese: Agazzi (46′ Festa) ; Folino, Pezzella (46′ Rocchetti), Lottici Tessadri (60′ Collocolo), Bianchetti (60′ Grassi), Fellipe Jack (60′ Luperto), Berti (60′ Gerli), Pontisso (60′ Lordkipanidze), Nasti (75′ Tosi), Djuric (46′ Stuckler), Vandeputte (46′ De Luca). All. Giampaolo.
Lumezzane: Andrenacci; Deratti, Mancini, Menegazzo (71′ D’Agostino), Ndiaye (71′ Carlini), Nwachukwu, Anatriello (63′ Monachello), Rocca (79′ Belvedere), Ebone (63′ Pavanati), Rolando, Ghillani. All. Sammarco.