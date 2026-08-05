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Economia

Lavoro, 139 offerte attive nei centri per l’impiego del territorio

Il bollettino settimanale relativo al mercato di lavoro in provincia di Cremona. Sul portale dedicato tutte le proposte disponibili e le modalità di candidatura

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Sono 139 le offerte di lavoro attive presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona questa settimana. E’ possibile consultarle al link dell’apposito portale.

Accanto ad esse, come di consueto l’ufficio Politiche del Lavoro segnala anche le altre opportunità, ossia le offerte di lavoro non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego, disponibili nell’apposita sezione.

Come sempre, molteplici sono le figure ricercate: da quelle impiegatizie e commerciali agli addetti di magazzino, dalle figure inserite nel settore socio-assistenziale agli addetti dell’alimentare e del turismo e accoglienza.

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