Saluti, Coldiretti e Federconsumatori insieme per la prevenzione a tavola

Dalla parte dei cittadini e della loro salute. È questo il filo conduttore della campagna estiva promossa da Coldiretti, Federconsumatori, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia, che accompagnerà cittadini e turisti per tutta l’estate con iniziative di informazione e sensibilizzazione dedicate alla sana alimentazione.

L’alleanza tra il mondo degli agricoltori e quello dei consumatori rafforza un messaggio comune: la prevenzione inizia dalle scelte quotidiane a tavola e passa attraverso un’alimentazione sana, consapevole e trasparente. Da un lato la tutela dei diritti e della salute dei consumatori, dall’altro l’impegno quotidiano degli agricoltori nel garantire prodotti nostrani, stagionali, tracciabili e di qualità.

La campagna sarà promossa anche nei mercati di Campagna Amica aperti durante tutta la stagione estiva, in occasione delle Notti Gialle, gli appuntamenti territoriali che portano nelle piazze italiane i produttori agricoli e i cittadini per valorizzare il cibo di qualità, la filiera corta e i corretti stili alimentari. L’iniziativa troverà spazio, inoltre negli agriturismi di Terranostra e sarà promossa anche attraverso una campagna social dedicata, con contenuti e consigli pratici per aiutare i consumatori a compiere scelte alimentari più consapevoli.

“Il progetto si inserisce nel solco di “Campagna Amica per la Salute”, l’iniziativa che vede insieme Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia per riportare il cibo al centro della prevenzione e della qualità della vita” sottolinea Giovanni Roncalli, Direttore di Coldiretti Cremona.

“Un percorso già avviato con i mercati contadini in oltre 70 ospedali italiani, nato dalla collaborazione tra il mondo agricolo e quello medico per promuovere modelli alimentari sani e contrastare la diffusione dei cibi ultra-formulati e dei cibi che nuocciono, prodotti eccessivamente manipolati e poco trasparenti sull’origine e le caratteristiche”. “Anche in territorio cremonese, nei nostri mercati già presenti e in nuove iniziative che metteremo in campo – prosegue il Direttore di Coldiretti Cremona – siamo pronti e determinati a continuare ad operare, in piena sintonia con i cittadini, per informare e sensibilizzare in tema di salute e sana alimentazione”.

Al centro della campagna i cinque consigli per un’estate in salute: scegliere prodotti freschi, locali e di stagione, preferendo alimenti italiani e di filiera corta, con origine certa e tracciabile; limitare il consumo di cibi ultraformulati, come snack dolci e salati, barrette energetiche, merendine industriali; garantirsi una giusta idratazione con acqua, da preferire sempre al consumo di bevande zuccherate ed energy drink; seguire i principi della Dieta Mediterranea, riconosciuta dalla comunità scientifica come uno dei modelli alimentari più efficaci per la prevenzione; ricordare che una corretta alimentazione rappresenta il primo strumento di tutela della salute e del benessere.

“L’obiettivo è diffondere una maggiore consapevolezza sul legame tra alimentazione e salute, alla luce delle più recenti evidenze scientifiche che collegano il consumo abituale di alimenti ultra-formulati a un aumento del rischio di numerose patologie, tra cui obesità, diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, disturbi metabolici fino a forme di neoplasie” rimarca il direttore di Coldiretti Cremona.

Anche nei mercati di Campagna Amica e negli agriturismi Terranostra sarà così possibile valorizzare i prodotti simbolo della Dieta Mediterranea – dall’olio extravergine d’oliva alla frutta e verdura di stagione, dai legumi ai cereali, fino al pesce azzurro – eccellenze del Made in Italy che contribuiscono a una dieta equilibrata e rappresentano un alleato fondamentale per la prevenzione.

© Riproduzione riservata