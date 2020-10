Dopo il nuovo Dpcm ufficializzato questa mattina, martedì 13 ottobre, la Cremonese si sta organizzando per riaprire lo stadio Zini a mille spettatori, in occasione della gara in programma sabato prossimo, 17 ottobre, alle 14.00 tra i grigiorossi e il Venezia. La vendita dei biglietti avverrà solamente online, tramite il circuito Ticketone. (l’articolo completo su CremonaSport)