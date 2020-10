La Giunta comunale, su proposta dell’Assessore con delega al Commercio Barbara Manfredini, ha deciso di accogliere la richiesta, pervenuta dai rappresentanti delle associazioni di categoria, di proseguire l’occupazione di suolo pubblico e di arredi dei plateatici temporanei, a carattere straordinario, delle attività di bar e ristoranti sino al 31 marzo 2021. Con i provvedimenti già presi a sostegno delle attività a causa della diffusione del Covid-19, era stata inizialmente prevista la concessione gratuita dei plateatici, anche ampliati sino al 100%, sino al 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dal Regolamento Viario e della Qualità Urbana, in cui si vietano di norma le occupazioni di suolo pubblico dal 1 novembre al 31 marzo.

La Giunta ha inoltre deciso di proporre al Consiglio Comunale l’adozione di ulteriori provvedimenti idonei a garantire la gratuità degli ampliamenti concessi per plateatici permanenti e temporanei con la sospensione del COSAP sino al 31 marzo 2021. Unitamente a questo si dovrà procedere a riconoscere un compenso per mancati introiti ai gestori delle aree di sosta a pagamento occupate dalle concessioni. “Abbiamo ritenuto opportuno proseguire con le agevolazioni ai titolari di esercizi pubblici – dichiara l’Assessore Barbara Manfredini – per consentire loro di poter avere spazi all’aperto per la somministrazione di bevande ed alimenti, anche in considerazione dell’andamento della diffusione del coronavirus, tra l’altro in sintonia con le nuove disposizioni governative”.