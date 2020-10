Il derby con il Brescia avrà il pubblico grigiorosso. Come in occasione della sfida con il Venezia, gli ingressi sono contingentati a mille spettatori. Lo Zini dunque riaprirà parzialmente, con i tagliandi disponibili per il solo settore distinti. La prevendita per la gara col Brescia in programma domenica 25 ottobre alle 21.00 aprirà alle ore 15.00 di venerdì 23 per chiudere, salvo precedente esaurimento posti, domenica alle 15.00. (l’articolo completo su CremonaSport)