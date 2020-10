A Cremona in via dei Pioppi, una traversa di via Giordano, i residenti sono preoccupati e anche piuttosto esasperati. Succede che da un mese a questa parte e più volte in un giorno qualcuno danneggia le loro auto parcheggiate. Le vetture vengono graffiate in più punti, e purtroppo ancora non si è riusciti ad individuare l’autore di questi episodi vandalici. “E’ successo alle auto in via dei Pioppi e anche a quelle in sosta nella vicina via dei Salici”, ha raccontato uno dei residenti, che si è rivolto ai vigili, alla polizia e anche ai carabinieri. “Ho chiamato davvero tutti, ma purtroppo in zona non ci sono telecamere”. “Tutte e tre le auto della mia famiglia sono state danneggiate”, ha spiegato il residente, “più volte e in più punti. Una volta la portiera di sinistra, un’altra volta quella di destra. Su quella di mio figlio, addirittura, hanno disegnato qualcosa che assomiglia a dei geroglifici. L’altro giorno mia moglie e un’amica sono uscite per fare una passeggiata e quando sono tornate la sua amica si è trovata l’auto rigata. Succede tutti i giorni a qualsiasi ora. Siamo stanchi di questa situazione”.

Sara Pizzorni