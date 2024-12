Nessun pirata della strada in via Ugolani Dati: il motociclista che avrebbe involontariamente causato la caduta del quindicenne questa mattina poco prima delle 8 si era fermato per prestare soccorso, ma il ragazzo si è rialzato per andare velocemente a scuola. Lo afferma il padre del motociclista, un ragazzo di pochi anni più grande che stava a sua volta recandosi a scuola in via Palestro. “Mio figlio andava piano e si è visto attraversare la strada dal ragazzo”, ci spiega, dando quindi una versione diversa da quella raccontata dai famigliari dell’altro ragazzo.

“Si è fermato dicendogli di stare più attento e di guardare, prima di attraversare e poi gli ha prestato aiuto che però, appunto, non si è rivelato necessario. Una volta arrivato a scuola, la stessa frequentata dal ragazzo caduto, ed entrato in classe, la professoressa ha accennato a quanto era successo, essendosi sparsa la voce e mio figlio ha subito detto di avere assistito all’accaduto. È ovviamente molto dispiaciuto per il ragazzo, ma non si può proprio parlare di pirata della strada”.

