Urto tra una Volkswagen Polo e un ciclista in via della Vecchia Dogana, oggi alle 14, all’altezza del supermercato Famila. Ad avere la peggio il ciclista caduto a terra: per lui si temeva il peggio ma fortunatamente le lesioni riportate non fanno temere per la vita. Sul posto due pattuglie della Polizia Locale per i rilievi e la regolazione del traffico, rimasto bloccato per alcune decine di minuti nel tratto interessato, l’automedica e un’ambulanza della Croce Verde. Ancora incerta la dinamica.