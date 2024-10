Sono 140 le firme che sono state raccolte sabato in Galleria XXV Aprile per avere anche a Cremona un’ambulanza veterinaria mobile per emergenze e per il pronto soccorso notturno per animali. Una iniziativa portata avanti dall’Associazione Italiana Disabilità Malattie Rare Lotta al Bullismo ODV.

Il punto di raccolta firme in Galleria era previsto anche per domenica 20 ottobre, ma, come ha spiegato Antonio Sivalli, presidente dell’associazione, “a causa di problematiche organizzative legate alla Maratonina di Cremona non è stato possibile continuare l’attività”.

Sivalli ha ringraziato tutti i cittadini cremonesi “che hanno dato il loro supporto firmando per i nostri progetti, tra cui SOS Ambulanza Veterinaria h24 e Pronto Soccorso Veterinario con Ambulatorio Notturno. Nonostante il maltempo, la giornata di sabato è stata molto positiva, in quanto sono state raccolte 140 firme”.

L’appuntamento sarà ripetuto sabato 26 ottobre, dalle ore 8:00 alle 13:00, questa volta in Piazza del Comune. “Nel frattempo”, ha spiegato Sivalli, “i nostri volontari continueranno la raccolta firme in giro per la città. E’ comunque sempre disponibile un punto fisso per le firme al bar Bolidori nel quartiere Zaist“.

