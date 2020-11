E’ nato il sito web della Uil Scuola Rua Cremona (www.uilscuolacremona.it), il primo del suo genere nella nostra provincia. Il nuovo portale di Cremona sarà un punto di riferimento per i suoi iscritti, che hanno raggiunto quota mille. “Semplicità e chiarezza saranno le linee guida del nuovo sito” spiegano dal sindacato. “E’ un portale di facile consultazione, una sorta di blog dove potranno accedere tutti: non solo gli iscritti ma anche chiunque abbia voglia collegarsi per consultare le notizie, sul mondo della Scuola, che verranno costantemente pubblicate. Dal sito sarà possibile connettersi anche con i canali social Facebook, Instagram e Telegram, per una informazione completa e, soprattutto, consultabile on line in tempo reale”.

“Il nuovo sito web è centrale per la nostra comunicazione con iscritti e simpatizzanti: guarda avanti, informa su quel che accade nella scuola della provincia di Cremona e non solo” commenta il segretario territoriale, Oreste Pegno. “E’ il prima passo di un rinnovamento del nostro sindacato, specie sul territorio dove siamo i primi a offrire questo servizio. La voce libera della scuola, il nostro motto. Abbiamo tanta ambizione e spalle forti in questa difficile situazione epidemiologica che ci ha fatto cambiare troppo presto tante cose. Essere riconoscibili come sindacato e rappresentare i propri lavoratori, senza sensazionalismi e allarmismi. Siamo aperti al contributo di tutti, cercheremo di raccontare la situazione scolastica con diversi spunti di riflessioni puntando sulla chiarezza”.