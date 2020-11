Alcune delle siepi che costeggiano viale Po, dividendo la sede stradale dalla zona ciclo-pedonale, versano in condizioni assolutamente pietose. A segnalarlo alcuni residenti, che hanno notato, nel tratto finale della strada, gli arbusti rovinati, schiacciati, con rami spezzati e pieni di spazi vuoti.

La gestione del verde, che attualmente è in capo al Comune, è in fase di trasferimento ad Aem. Siamo dunque in una fase di passaggio, che potrebbe giustificare i ritardi di intervento.