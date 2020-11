Incidente stamattina all’incrocio tra via Trebbia e via Massarotti, dove una donna è stata travolta da un furgone mentre transitava a bordo della sua bicicletta, intorno alle 11.30. Sul posto sono sopraggiunti i soccorritori del 118, ma per fortuna le ferite della donna sono risultate fin da subito di live entità. Per i rilievi del caso è intervenuta la Polstrada di Pizzighettone, che si è altresì occupata di regolamentare il traffico.