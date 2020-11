Servizio di Giovanni Rossi

Un sostegno ai negozi di Cremona, attraverso l’erogazione di un buono sconto da 5 o 10 euro, a carico del Comune, in vista della riapertura: questa la proposta lanciata dal capogruppo della Lega in consiglio comunale, Alessandro Zagni. Il consigliere, nell’ambito del consiglio comunale di lunedì prossimo, durante il dibattito sulla variazione di bilancio dove verranno inserite risorse trasferite dallo Stato per fronteggiare gli effetti della pandemia, chiederà “che l’amministrazione si impegni ad utilizzare parte di queste risorse per sostenere il commercio locale” spiega.

E proporrò appunto questa forma: che i negozi possano emettere questi vaucher di sconto che vengano poi rimborsati dal Comune stesso. Sarebbe un importante sostegno al commercio locale, e invoglierebbe i cittadini a fare gli acquisti natalizi nei negozi della città”.

Laura Bosio