La situazione è ormai ricorrente a Gadesco Pieve Delmona: ad ogni temporale strade che non riescono a drenare l’acqua in eccesso e canali che esondano. Il video arrivato da Pieve Delmona è esemplificativo di una situazione che nelle scorse ore ha avuto una portata eccezionale, ma che si ripete spesse. Lo evidenza il candidato sindaco Sonny Ciliberto: “Le intense piogge hanno causato gravi allagamenti in diverse parti del nostro paese, un evento che richiede una risposta immediata e efficace. Come quella avuta dal Sindaco che ha deciso di chiudere la scuola di Ca de’ Mari.”

L’ordinanza pubblicata oggi ha validità per il 17, 18 e 19 maggio: “A causa dell’evento meteorologico eccezionale registrato nella giornata di oggi Giovedì 16 maggio 2024 – si legge – sono state rilevate importanti infiltrazioni nell’edificio sito in Via Roma 2 in località Ca’ de’ Mari (….) L’Assessore Sig.ra Manila Galli ha effettuato il sopralluogo e ha inviato un filmato dal quale si evince che l’allagamento ha interessato la copertura del plesso scolastico con infiltrazione nel corridoio e nelle aule didattiche”. Da qui la decisione a titolo precauzionale al fine di consentire l’asciugatura delle parti bagnate dall’infiltrazione e la raccolta dell’acqua stagnante sul pavimento, di vietare l’accesso alla struttura fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza”.

Un bilancio in negativo, prosegue Ciliberto:” Oltre 700mm di pioggia sono caduti solo in questo mese, compromettendo gravemente anche la semina per il raccolto estivo e il foraggio, alimento essenziale per gli allevatori che conferiscono il loro latte ai caseifici per la produzione del grano. Penso sia fondamentale essere al passo con gli eventi attuali e reagire prontamente per garantire la sicurezza e il benessere dei nostri cittadini.

Questo evento ci offre anche l’opportunità di riflettere sullo stato delle nostre infrastrutture e sulla necessità di migliorare le vie di comunicazione e la gestione delle acque piovane, un argomento che la nostra lista civica reputa primaria”.

