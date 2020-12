“Angela è stata ritrovata. Sta bene”. Queste le parole pubblicate in serata su facebook dalla mamma della 13enne scomparsa. “Grazie a tutti per la solidarietà e il bene dimostrato”. E’ stata la stessa Angela a contattare la madre dicendole di essere a Verona, dove poi i familiari l’hanno recuperata. Ieri la ragazza si trovava n Toscana, mentre oggi ha raggiunto Verona in treno. Ancora nessuna notizia, invece, dell’altra ragazza di 16 anni fuggita dalla comunità insieme ad Angela. A quanto pare le due si sarebbero divise una volta raggiunta la stazione di Cremona. Angela, che aveva con sè dei contanti, ha detto di essere stata sempre da sola e di aver viaggiato e dormito in treno.

S. P.