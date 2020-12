Per ora non hanno dato esito le ricerche delle due ragazzine di 13 e 16 anni scappate dalla comunità ‘Barbieri’ di Cremona. Le due giovanissime si sono allontanate la notte tra il 29 e il 30 novembre dopo essersi calate dalla finestra con un lenzuolo. Alle 14 di ieri la scomparsa di Angela, la 13enne, è stata denunciata negli uffici della Questura. Moltissimi gli appelli su facebook della madre di Angela, “Torna a casa ti prego”, ha scritto la donna, disperata. “Dove sei amore mio? Ci manchi tanto”. Il post è stato ripreso anche dal programma di Rai Tre “Chi l’ha visto” che stasera si occuperà della scomparsa delle due minori. “Angela sta attraversando un momento di difficoltà”, si legge sul sito, “e potrebbe avere bisogno di aiuto. Non ha con sé cellulare né documenti”. La ragazza è alta un metro e 55, ha gli occhi e i capelli castani ed ha un piercing alla narice destra. “60 ore che non si sa niente di te”, scrive ancora la mamma di Angela sui social. “Il tempo sembra andare avanti molto lento. Ogni minuto che passa è lunghissimo e senza tue notizie è una tortura. Torna vita mia. Chiamami, dimmi solo se stai bene. L’unica persona di cui potrai sempre fidarti ciecamente è la mamma”. Le ricerche vanno avanti senza sosta.

Sara Pizzorni