Mentre per il vaccino antinfluenzale tradizionale sono ancora molti i problemi di reperimento delle dosi necessarie, almeno in provincia di Cremona, non così è per il vaccino spray Fluenz Tetra, destinato ai bambini e ragazzi dai 2 ai 18 anni (non compiuti). Le prenotazioni – comunica oggi l’Asst di Cremona – sono prorogate fino al 23 dicembre 2020. Il calendario vaccinale è stato integrato con tre sedute aggiuntive che si svolgeranno il 23, 28 e 29 dicembre dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 15. La vaccinazione è gratuita.

COME PRENOTARE: Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 11.30. Telefono 0372 497454, sede vaccinale: presso Comunità “LA VELA”, Via San Sebastiano 14.