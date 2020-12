E’ stata una vigilia di Natale speciale per Mattia Guarneri, il ragazzo ricoverato all’ospedale di Cremona per coronavirus durante la prima ondata dell’emergenza sanitaria. Tifoso grigiorosso, nella giornata di ieri è stato accolto al Centro Sportivo ‘Giovanni Arvedi’ dove prima dell’allenamento dei ragazzi di Bisoli ha ricevuto in dono una maglia con il proprio nome stampato e gli autografi di tutta la rosa, mister compreso. Durante la sua battaglia contro il Covid, inoltre, non erano mancati da parte dei giocatori della Cremonese messaggi di incoraggiamento e speranza per Mattia.