La richiesta di poter utilizzare gli spazi della Fiera di Cremona per motivi sanitari era stata avanzata sin dai primi giorni di novembre dagli enti locali cremonesi (Comune e Provincia) alla direzione dell’ente fieristico, ricevendone la disponibilità, in caso di bisogno. E’ la risposta di Rosolino Azzali, vice presidente della Provincia e portavoce del sindaco Galimberti, all’intervento di oggi a firma dei consiglieri di Forza Italia e di Maria Vittoria Ceraso, che propone l’utilizzo dei padiglioni fieristici come alternativa alla realizzazione della tensostruttura ‘primula’ con la firma dell’architetto Stefano Boeri. “Già ai primi di novembre – spiega Azzali – avevamo contattato il direttore della Fiera, eravamo nel periodo in cui sembrava che il padiglione 8 dell’ospedale potesse essere insufficiente per eseguire i tamponi. E già allora la Fiera ci aveva dato la sua disponibilità. Le autorità sanitarie sanno che, qualora servisse, gli spazi sono a disposizione”.