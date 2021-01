Incidente domestico, oggi pomeriggio verso le 17, in un’abitazione di via Persico. Una ragazza albanese di 17 anni è caduta dalla finestra al primo piano mentre stava lavando i vetri. Sul posto è accorsa un’ambulanza del 118 che ha trasportato la giovane in ospedale. Per fortuna ha riportato ferite non gravi. Quando è stata soccorsa era vigile. Sul luogo dell’incidente si sono portati anche gli agenti della Questura di Cremona che hanno già sentito sia la minore che la mamma che era insieme a lei nell’abitazione.

S.P.