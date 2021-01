Grave danno derivato dal cambio di viabilità con l’installazione di due spartitraffico. Così i proprietari del bar Casello in via Mantova hanno citato in tribunale il comune di Cremona chiedendo un risarcimento danni, che non è ancora stato quantificato. L’udienza si terrà davanti al giudice il 6 maggio.

Il bar Casello, data la posizione , ha sempre avuto un’attività fiorente, ma dopo i lavori di cambio viabilità sulla via Mantova (realizzati tra il 2012 e il 2013) c’è stato un calo costante del lavoro, finchè i proprietari hanno deciso di lasciare l’attività e di affittare con una somma calmierata a nuovi gestori, il cui tentativo di apertura non ha funzionato.

L’immobile è stato così messo in vendita, senza nessuna richiesta di acquisto.

Fin dall’inizio dei lavori sulla via Mantova era chiaramente emerso il gravissimo danno che avrebbero provocato all’attività commerciale le cui entrate derivavano non solo dal bar, ma anche dal ristorante e dalla tabaccheria. Oltre al fatto che il danno si sarebbe ripercosso anche sul valore di mercato dell’immobile.

Erano state realizzate anche due opere di compensazione con un ampio piazzale di fronte al bar per favorire il parcheggio degli utenti e un sottopasso , che non hanno favorito la situazione visti i numerosi problemi che si sono verificati da accertamenti tecnici, prima della causa dei proprietari del bar Casello.

Da qui, dopo i tentativi di apertura e di affitto, la decisione di far causa al comune di Cremona.

