E’ andato in onda questa sera il servizio di ‘Striscia la Notizia’ registrato il 29 gennaio scorso alla cascina di Corte dè Cortesi con Cignone dove abita Piergiorgio Storti, il 70enne sfrattato con il suo cane Black.

La sua storia ha avuto risonanza nazionale e sono stati moltissimi i messaggi di solidarietà pubblicati sui social, telefonate, ma anche proposte concrete, come offerte di denaro in favore di Piergiorgio, che ora deve restituire la cascina ai suoi proprietari e che dal 10 febbraio rischia di ritrovarsi in mezzo ad una strada.

Piergiorgio aveva ricevuto la lettera di sfratto, ma era in ospedale in gravi condizioni per Covid, e non essendosi presentato all’udienza per la risoluzione del contratto di comodato, si trova l’esecuzione di sfratto.

Anche da ‘Striscia la Notizia’ l’appello ad aiutare Piergiorgio a trovare una casa dove andare a vivere con il suo cane. Un appello raccolto anche dal conduttore di ‘Striscia’ Enzo Iacchetti, che, essendo anche lui cremonese, ha detto di sentirsi molto vicino al 70enne sfrattato.

Piergiorgio Storti è assistito dall’avvocato Luca Curatti, che si sta prodigando per aiutarlo, non solo sotto il profilo giuridico.

Sara Pizzorni