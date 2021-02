Iniziati gli interventi urgenti e straordinari per il ripristino delle asfaltature in alcune strade di grande percorrenza, stamattina i lavori, affidati dal Comune di Cremona ad Aem, hanno interessato la tangenziale.

Il maltempo delle scorse settimane, in particolare pioggia e neve avevano provocato buche profonde con cedimenti sull’asfalto.

La carreggiata del tratto di tangenziale coinvolta nei lavori è stata ristretta e questo provoca lunghe code.

Finita l’asfaltatura in tangenziale, si provvederà a intervenire sulla via Bergamo, altra strada a grande percorrenze e poi su via Bonemerse. Lavori programmati per i prossimi giorni, condizioni metereologiche permettendo.