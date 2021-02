Tutta Italia si è mobilitata per trovare una sistemazione a Piergiorgio Storti, il 70enne sfrattato con il suo cane Black dalla cascina di Corte dè Cortesi con Cignone dove vive da dieci anni in comodato d’uso. Ieri a ‘Pomeriggio Cinque’, il programma condotto da Barbara d’Urso, è arrivata una pioggia di email con svariate offerte di case e alloggi, e tantissimi messaggi di solidarietà.

Ma la soluzione è arrivata grazie ad una coppia bresciana proprietaria di una cascina a Corte dè Cortesi collocata nella zona centrale del paese proprio di fianco alla piazza. C’è un’aia immensa, ma è una struttura da sistemare. E per farlo non ci vorrà poco tempo. “E’ il contesto migliore in assoluto”, ha commentato l’avvocato Luca Curatti, che sta curando gli interessi di Piergiorgio, “ma questo non risolve il problema del 10 febbraio, giorno in cui si darà luogo all’esecuzione dello sfratto al quale noi ci opporremo”.

L’annuncio del nuovo alloggio per Piergiorgio è arrivato da ‘Pomeriggio Cinque’, che aveva realizzato una prima diretta il primo febbraio scorso. Ieri l’inviata Ilaria Dalle Palle si è ricollegata da Corte dè Cortesi proprio davanti alla futura nuova abitazione del 70enne, trovata grazie all’interessamento del sindaco Luigi Rottoli e al buon cuore dei proprietari bresciani.

Piergiorgio, che nella sua vita ha sempre lavorato e che gode di una piccola pensione, aveva ricevuto la lettera di sfratto, ma era in ospedale in gravi condizioni per Covid, e non essendosi presentato all’udienza per la risoluzione del contratto di comodato, si trova l’esecuzione di sfratto. “Purtroppo il mio cliente ha ricevuto il ricorso, ma è rimasto sul tavolo perchè è stato ricoverato”, ha ricordato il suo legale.

Ieri il 70enne, sempre con a fianco il suo amato Black, si è commosso nell’assistere ad una mobilitazione così grande per trovargli una casa. “Ora sono più tranquillo”, ha detto ieri con le lacrime agli occhi ai microfoni di ‘Pomeriggio Cinque’.

Sara Pizzorni