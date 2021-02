Novità sulla ricerca di un possibile alloggio per Piergiorgio Storti, il 70enne sfrattato con il suo cane Black dalla cascina di Corte dè Cortesi con Cignone dove vive da dieci anni in comodato d’uso. ‘Pomeriggio Cinque’, dopo aver realizzato una prima diretta il primo febbraio scorso con Cremona, è tornata con la sua inviata Ilaria Dalle Palle a Corte dè Cortesi con Cignone davanti ad una nuova cascina che sarebbe stata individuata come la nuova casa di Piergiorgio e del suo cane. Ne ha dato annuncio la conduttrice Barbara d’Urso.

Grazie all’interessamento del sindaco Luigi Rottoli e della famiglia proprietaria della cascina, il 70enne cremonese potrebbe aver risolto il suo problema senza necessità di spostarsi dal suo paese.

Piergiorgio, che nella sua vita ha sempre lavorato e che gode di una piccola pensione, aveva ricevuto la lettera di sfratto, ma era in ospedale in gravi condizioni per Covid, e non essendosi presentato all’udienza per la risoluzione del contratto di comodato, si trova l’esecuzione di sfratto.

Il 70enne è assistito dall’avvocato Luca Curatti, che si sta prodigando per aiutarlo. “Purtroppo il mio cliente ha ricevuto il ricorso, ma è rimasto sul tavolo perchè è stato ricoverato. Ora si darà luogo all’esecuzione dello sfratto e noi ci opporremo”.

Ma intanto Piergiorgio e il suo amato Black potrebbero aver già trovato una nuova sistemazione.

