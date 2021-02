Anche Marcello Ventura interviene sulla commissione Ambiente di martedì pomeriggio sul tema della transizione energetica e anche il consigliere di Fratelli d’Italia è stato tra i più duri nel contestare i modi con cui la maggioranza ha coinvolto il consiglio comunale.

“Ci è stato inviato – attacca Ventura – un insieme di slide che sembrava più che altro un volantino pubblicitario sul quale avremmo dovuto fare domande ai rappresentanti di LGH e Padania Acque presenti in commissione”.

“La logica avrebbe voluto che queste slide fossero illustrate durante la commissione per metterci al corrente anche se in modo superficiale di quanto fatto al tavolo di lavoro.

“Niente di tutto questo. Le aziende convocate, hanno enunciato per sommi punti, non per colpa loro, quanto realizzato e nel solito fare sovietico di questa amministrazione, i consiglieri avrebbero dovuto fare domande ieri sul finire con le risposte da ricevere non ieri ma durante la prossima commissione.

Tutto questo perché il giorno 12 ci sarà la presentazione ufficiale dello studio e quindi non si poteva rovinare la sorpresa.

“E’ avvilente – continua Ventura – vedere come i consiglieri di minoranza sono considerati ormai degli uditori ‘utili idioti’ da questa maggioranza che come risposta alle lamentele irride il nostro comportamento”.

Ventura ha chiesto ai colleghi di minoranza di convocare una commissione di vigilanza per approfondire i comportamenti.

“Mi piacerebbe – conclude – che la maggioranza spiegasse se esiste ancora un senso per questo consiglio comunale che dovrebbe essere luogo di confronto o se ormai si è trasformato in un luogo di semplice udizione, considerato che la minoranza rappresenta un 45% dei cittadini”.