Salgono a 100 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 51.894. L’indice di contagio è al 7,1%. 3.724 i casi in Lombardia, di cui 144 debolmente positivi.

Salgono di 5 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 373, e salgono di 17 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 3.733 ricoverati. I decessi sono 33.

Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 785 contagi, di cui 325 in città, Bergamo 240, Brescia 787, Como 295, Lecco 108, Lodi 27, Mantova 140, Monza e Brianza 462, Pavia 166, Sondrio 24 e Varese con 528. I guariti/dimessi sono 1.875.

I casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 15.479 (ieri erano stati 13.762) su un totale di 297.128 test effettuati, tra antigenici e tamponi molecolari. Dall’inizio dell’epidemia di Covid-19, dunque, nel nostro Paese i contagi sono dunque 2.780.882. Nell’ultima giornata sono stati registrati 348 morti per Covid (ieri erano 347), per un totale di 95.235 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I guariti salgono a 2.303.199. I casi attualmente positivi sono 382.448.