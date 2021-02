Continua l’alternanza tra lezioni in presenza e a distanza, in questo anno scolastico senza pace. Da domani due classi saranno in quarantena presso la scuola media dell’IC comprensivo di Castelverde, dove è stata riscontrata la positività di due studenti, uno di prima e uno di terza. Contestualmente, il Comune ha deciso la sospensione del servizio di scuolabus in servizio da Costa S.Abramo alla scuola.

Da domani anche una classe terza della scuola primaria paritaria Beata Vergine sarà in quarantena per un caso di Covid. E dalla scorsa settimana sono in didattica a distanza anche sei classi della scuola primaria paritaria Sacra Famiglia, dopo che un’insegnante è risultata positiva.

Dunque prosegue a singhiozzo questo anno scolastico, il secondo segnato dalla pandemia, iniziato con le problematiche legate al trasporto scolastico e sospeso dopo appena poco più di un mese.