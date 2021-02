Prorogata fino al 18 febbraio la didattica a distanza per gli studenti di una classe del liceo classico Manin nella quale è stato riscontrato un caso di positività al Covid.

Per tornare in classe gli studenti dovranno attendere 14 giorni dall’ultimo giorno in cui c’è stato contatto con la studentessa risultata positiva. Le lezioni in presenza erano state sospese fin da lunedì scorso, quando esisteva solo il dubbio della positività, poi confermato dal tampone.

Resta dunque a singhiozzo la didattica in presenza in questa seconda parte di anno scolastico.