In seguito all’assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione Latinoamericana di Cremona che nel 2021 festeggia 30 anni, è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo.

La nuova presidente sarà Luciana Elizondo che succede così a Sol Capasso, la quale rimarrà comunque come consigliere.

“Un grande lavoro l’attende in questo anno così difficile quindi le facciamo i nostri migliori auguri”, si legge in una nota dell’Alac in merito all’elezione di Elizondo.

“Vogliamo – proseguono dall’Associazione – ringraziare la Presidente uscente per tutto il lavoro fatto in questi anni e per la passione e la tenacia dimostrate nel ricoprire il suo ruolo”.

Il neoconsigliere Fulvio Mario Beretta è stato quindi eletto segretario, mentre Luis Felipe Garay sarà il tesoriere.

Il Consiglio viene completato da Fabio Veneroni, Maximiliano Baños, Leo Moreno, Chiara Peliz, Daniel Dos Santos Cigoli e Oreste Bonelli.