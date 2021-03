Alla Galleria d’Arte ‘Il Triangolo’ si terrà la mostra di Letizia Fornasieri ‘Di là dal Fiume’ a cura di Claudia Simoncini.

La mostra verrà inaugurata sabato 6 marzo alle 11.00 (fino alle 19.00) e rimarrà aperta fino all’11 aprile.

L’ingresso è libero, ma sarà contingentato. Sarà possibile visitare l’esposizione da giovedì a domenica, dalle 16.30 alle 19.30 e su appuntamento (chiusa la domenica di Pasqua).

La mostra, organizzata in collaborazione con la Galleria Rubin di Milano ed il Comune di Cremona, raccoglie una trentina di opere dell’artista Letizia Fornasieri: dipinti a olio su tela, su tavola e su stampa fotografica che hanno come tema la campagna cremonese e alcuni scorci di angoli e vie della città.

Negli ultimi anni, infatti, l’autrice “ha perlustrato con costanza e dedizione il territorio cremonese, avvicinandosi alla natura con quell’umile felicità che traspare dalle sue opere”.

Tradizionale nella scelta dei soggetti – paesaggi, animali da fattoria, rogge che tessono la campagna – l’artista è innovativa nel mezzo espressivo. Partita dalla solida pennellata cézanniana, rinnovata dalla profonda e assidua conoscenza di quella del pittore americano Congdon, approda alla peculiare scelta di sottrarre colore al già messo.

Arriva a far vedere il bianco della tela o dell’innovativo forex usati come supporto, creando delle sciabolate di luce nei dipinti.

Quando, invece, a fare da supporto è la stampa fotografica, l’artista non solo procede “per via di levare”, ma aggiunge anche spesso colore con cui traccia linee prospettiche proprie e distorte che vanno a sostituirsi a quelle fotografate, non in un rapporto competitivo, ma di mutuo sostegno.

La pittura di Fornasieri nasce “dall’abbraccio dello sguardo sulla realtà”: qui, in particolare, la realtà è quella “di là dal fiume” e la mostra permette ai visitatori di vedere le opere proprio nel territorio che le ha generate.