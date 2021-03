Le lavoratrici Bancarie della Fabi di Cremona e provincia e le lavoratrici della Polizia di Stato del Sap Sindacato Autonomo di Polizia di Cremona e provincia hanno deciso di destinare un contributo, all’associazione Aida onlus (associazione incontro donne antiviolenza), in occasione della Festa della donna.

“Sottolineiamo il ruolo del sindacato che, come attore sociale, ha il compito di porre l’attenzione su tali temi in difesa dei diritti comuni, delle conquiste legislative e normative e delle difficoltà che ancora oggi le donne trovano nel denunciare tali violenze, spesso in mancanza di un’adeguata giustizia” scrivono i sindacalisti in una nota.

“Il significato di questo giorno sta racchiuso nell’intimo di ogni donna, così come la speranza di un mondo migliore, favorita da una maggiore presenza delle donne nella politica, nel mondo del lavoro, nella società”.

Aida Onlus è un’Associazione senza scopo di lucro, iscritta al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato della Provincia di Cremona con atto di iscrizione n. 115 del 05/05/2001 e iscritta al Registro regionale delle Associazioni femminili (ex l.r. 16/92) con provvedimento n. 199 del 2001.

Aida Onlus opera a Cremona dal 2001; fondata da donne che, gratuitamente e con passione, mettono a disposizione la propria professionalità e il proprio tempo per ascoltare, aiutare e sostenere le donne vittime di stalking, violenza e maltrattamenti fisici, psicologici, economici in famiglia e nella società.

Le principali finalità dell’Associazione sono: sviluppare una forte solidarietà tra donne operando contro la violenza di ogni tipo; promuovere la cultura di pari opportunità tra uomo e donna; promuovere la ricerca, il dibattito e la divulgazione di temi che riguardano le problematiche derivanti da situazioni di violenza alle donne; organizzare attività formative ed educative sul tema della violenza e attività di promozione, sensibilizzazione, solidarietà e rispetto tra il genere umano.