Sperlari annuncia di aver eliminato la gelatina animale dalla produzione di tutte le sue marche di caramelle – Sperlari, Galatine, Saila, Dietorelle – che sono prodotte da sempre nei quattro stabilimenti italiani di Cremona, Gordona (SO), San Pietro in Casale (BO), Silvi Marina (TE).

“Si è trattato di un percorso impegnativo – si legge in un comunicato stampa – che ha richiesto oltre tre anni di lavoro, fatto di scelte coraggiose e con l’obiettivo di offrire al consumatore non solo prodotti buonissimi, ma anche rispettosi dell’ambiente e degli animali”.

La gelatina animale, uno dei principali prodotti di scarto degli allevamenti intensivi di maiali e bovini, è contenuta nella maggior parte delle caramelle morbide e gommose presenti sul mercato.

Per una precisa scelta etica, nel corso degli ultimi tre anni Sperlari ha rivisto le sue ricette in tutti gli stabilimenti italiani, tra cui quello di Cremona, per eliminare la gelatina animale e sostituirla con ingredienti di origine vegetale, come l’amido di mais e l’amido di patate. Si tratta delle gommose a marchio Sperlari, Galatine, Dietorelle e Saila. Vasto anche l’impiego di ingredienti italiani, ad esempio il latte delle Galatine, la liquirizia e la menta di Saila, i nettari di frutta di Sperlari.

Come spiega il Ceo di Sperlari, Piergiorgio Burei, l’azienda “è uno dei tre maggiori player nel mercato delle caramelle e da sempre propone prodotti di qualità, realizzati con ingredienti speciali e nel rispetto dei criteri di eticità e sostenibilità. É proprio facendo tesoro di questo grande valore, di cui ci riteniamo custodi, che abbiamo intrapreso questa campagna per l’eliminazione totale della gelatina animale da tutti i nostri prodotti fatti in Italia e siamo fieri di annunciare il lancio sul mercato delle nostre nuove caramelle Kids che nascono, appunto, senza gelatina animale e rappresentano un’offerta a valore aggiunto nel segmento bambino”.

Il rapporto con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, l’università di Slow Food, di cui Sperlari è uno dei Partner Strategici dal 2018, ha permesso in questi anni all’Azienda di lavorare in modo organico alla propria proposta di Made in Italy, al miglioramento costante della qualità di prodotti e ingredienti, alla scelta di ingredienti naturali, al progressivo passaggio dalla plastica alla carta nelle confezioni e, in generale, per una relazione migliore con l’ambiente in cui viviamo.

“La gelatina animale è un processo che ha origine da carcasse e scarti animali, solitamente suini e bovini”, ha dichiarato Silvio Barbero, Vice Presidente dell’Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo e di Slow Food.

“Abbandonare l’utilizzo di gelatina animale è una scelta etica perché aiuta a costruire un mondo più buono, più pulito e più giusto”.