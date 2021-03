AAA cercasi infermieri: sono 35 le posizioni aperte a Cremona per una figura che in un periodo storico così drammatico riveste un ruolo fondamentale.

La ricerca, avviata dall’agenzia E-work, riguarda alcune strutture private, che andranno a rafforzare i propri organici. Le posizioni complessivamente aperte in Lombardia sono 184 e riguardano le province di Milano, Brescia, Bergamo e Cremona.

In complesso si cercano 109 infermieri, 60 medici e 15 direttori sanitari. I contratti offerti sono prevalentemente a tempo indeterminato o a lungo termine e in alcuni casi prevedono anche l’alloggio in caso di trasferimento. L’inserimento è immediato.

A seconda della specificità del profilo ricercato, l’opportunità di lavoro – sia per gli infermieri che per il personale medico – si apre anche a neolaureati. Maggiori dettagli sulle posizioni aperte sono disponibili consultando il portale e-work al link: http://bit.ly/medical-lombardia.

Per presentare la propria candidatura mandare una mail con CV all’indirizzo: medical@e-workspa.it.