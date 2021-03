Altri 152 nuovi casi Covid riscontrati in territorio cremonese, 3.520 in Lombardia, con una percentuale di positività dell’8,1%. Numeri in crescita costante, mentre sono per fortuna in calo i ricoveri, -55 (7.069 il totale). Crescono invece i pazienti in terapia intensiva, 868 (+16), dato che preoccupa.

Le vittime sono 75 in Lombardia e 2 in territorio cremonese, mentre il totale regionale dei morti da inizio epidemia sale a 30.462.

I contagi nelle province lombarde: 1146 casi a Milano, 601 a Brescia, 327 a Bergamo, 277 a Mantova, 212 a Pavia, 164 a Monza, 154 a Como, 152 a Cremona, 134 a Varese, 124 a Lecco, 95 a Sondrio e 57 a Lodi.

