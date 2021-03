Finti volontari croce rossa in azione davanti all’ospedale di Cremona: a lanciare l’allarme è la stessa associazione, che sulla propria pagina Facebook avvisa la cittadinanza “che non è attiva alcuna raccolta fondi attraverso la ‘vendita’ di kit di pronto soccorso”.

Secondo quanto appreso dai volontari, alcune persone con pettorina della Croce Rossa proponevano kit spacciandosi per delegati dell’associazione.

“Non è la prima volta che succede, sia davanti all’ospedale che alle cliniche” scrive l’associazione. “Ci dispiace per chi eventualmente abbia fatto offerte credendo di farle alla nostra associazione.

Questo tipo di attività non fa parte delle nostre modalità di raccolta fondi che sono strutturate in modo diverso e certamente non fermando le persone che si recano in ospedale.

Si ricorda, inoltre, che i nostri volontari indossano sempre, per le varie attività, la tipica divisa rossa e mai una pettorina!”.

