Adesso basta oltre le polemiche serve risolvere i problemi esistenti. E’ impossibile proseguire di questo passo sulla questione vaccini.

Continui comunicati stampa, interviste, prese di posizioni e quant’altro non stanno assolutamente aiutando gli anziani a capire cosa sta succedendo. Sospensione vaccini a Soresina, Rivolta, Castelleone e Vailate.

La campagna vaccinale sarà lunga e pertanto riteniamo opportuno che chi alimenta l’informazione si fermi solo per un attimo. Chiediamo di sapere,di conoscere,di essere informati solamente per informare, dare risposte e veicolare meglio le informazioni. Non sappiamo se possa interessare a qualcuno ma rappresentiamo sul nostro territorio 18350 pensionati. Sommessamente pensiamo che sia un diritto acquisito la possibilità di essere informati. Invece il nulla.

Ora basta….pensiamo che sia giunto il momento di collaborare e fare squadra. Pertanto eccoci qua a chiedere di poter dare il nostro contributo in questo momento difficile; oggi non interessano più polemiche,ragioni, torti e via dicendo. Ora basta, bisogna aiutare i nostri anziani con azioni e risposte concrete sulle vaccinazioni. Questo non è solo un appello, ma vuole essere soprattutto un’opportunità per aiutare e collaborare.

Ora chi può prendere decisioni di coordinamento e di organizzazione faccia le sue scelte. Pensiamo sia una occasione da non sottovalutare la possibilità di mettere intorno ad un tavolo tutti gli attori che possano collaborare e essere di aiuto in questa situazione difficile.

Noi, come Spi Cgil di Cremona, ci siamo.

