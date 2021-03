Un pubblico di 270mila persone raggiunte, un totale di 100mila spettatori e 3.511 studenti universitari che, collegati da tutte le regioni d’Italia, hanno partecipato alle aule virtuali dedicate per conoscere da vicino i 61 corsi di laurea magistrale attivi nei cinque campus dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano, Brescia, Piacenza, Cremona, Roma). Sono i numeri registrati in cinque giorni, tra presentazioni sulla piattaforma WebEx e dirette sui canali social @Unicatt, da “Play the Future”, l’iniziativa di Open Week Unicatt promossa da lunedì 22 a venerdì 26 marzo.

Le cinque giornate dell’Open Week Unicatt – oltre a un’intensa attività di social media pari a 100 tra Instagram Stories, Tweet e post Facebook sui social @Unicatt – è stata sostenuta a livello nazionale e locale da una campagna promozionale, generando più di cinque milioni di visualizzazioni e oltre quarantamila click alla pagina dell’evento.

© Riproduzione riservata