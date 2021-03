Sempre a livello regionale, l’export verso i paesi dell’Unione europea, principali mercati di sbocco per le merci lombarde, ha perso il 10,6% in valore nel 2020. L’export verso l’Asia orientale (-8,7%) sconta le forti contrazioni dei flussi verso Hong Kong (-22,3%) e Giappone (-15,3%), mentre registra una perdita contenuta l’export verso la Cina (-0,5%) principale mercato di sbocco delle merci lombarde in quest’area. Il risultato del Medio Oriente (-7,5%) è determinato dalle forti contrazioni registrate dal Libano (-47,6%), l’Iran (-22,2%), il Qatar (-21,7%) e gli Emirati Arabi Uniti (-9,9%).

Svizzera (-4,8%), Russia (-15,3%) e Norvegia (-21,2%) contribuiscono significativamente al risultato negativo per i paesi europei non UE (-7,4%). Forti contrazioni si registrano per l’export verso il Canada (-12,6%) e gli Stati Uniti (-6,1%) che portano l’export verso l’America settentrionale a ridursi del 6,8%. I risultati di Australia (-2,2%) e Nuova Zelanda (-13,3%) determinano infine la contrazione dei flussi verso l’Oceania (-4,7%).