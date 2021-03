Sono 11.760 le dosi di vaccino somministrate a Cremona (città) tra over80, operatori sanitari e ospiti delle Rsa. Questo uno degli ultimi dati disponibili sui vaccini. Segue Crema, con 5.740 dosi, e Casalmaggiore con 1.846. Ci sono poi Castelleone con 1.550, Soncino con 1.281 e Soresina con 1.279.

Nei Comuni più piccoli, ovviamente, le dosi somministrate sono inferiori, proporzionalmente alla popolazione. Come Ticengo, dove se ne registrano 26, 27 a Derovere e 28 a Cumignano sul Naviglio e a Torlino Vimercati. Ovviamente numeri più alti si registrano anche nei paesi che ospitano una Rsa, in quanto la maggior parte degli ospiti, seppure provenienti da altri Comuni, risultano residenti presso la struttura in questione.

Intanto la campagna procede a pieno ritmo, con un piano vaccinale che, dal commissario per l’emergenza Covid Figliuolo, oggi in visita alll’ospedale in Fiera a Milan e l’hub vaccinale di Malpensa, è “stato considerato in linea e assolutamente compatibile con quello nazionale”. Lo ha detto il governatore regionale Attilio Fontana, secondo cui le difficoltà avute “non hanno ridotto la capacita’ di vaccinare e il numero di vaccinazioni”.

“Ovviamente non viviamo nel Paese ideale, ci potrebbero essere problemi, li miglioriamo, i sistemi informativi da domani prenderanno una nuova luce con il sistema nazionale, quello della struttura commissariale di poste italiane quindi sono confidente che si farà ancora meglio” ha detto Figliuolo.

ECCO L’ELENCO COMPLETO

Simone Bacchetta – Laura Bosio

© Riproduzione riservata